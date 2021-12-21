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Ertuğruloğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, planlı ve vahşice saldırılarla Kıbrıs’taki Türklerin katledildiği, tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık 1963’ün 58. yıldönümünde şehitleri saygı ve rahmet, gazileri minnetle andı.
Ertuğruloğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, planlı ve vahşice saldırılarla Kıbrıs’taki Türklerin katledildiği, tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen 21 Aralık 1963’ün 58. yıldönümünde şehitleri saygı ve rahmet, gazileri minnetle andı.


Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.


“Bugün bu topraklarda cumhuriyet çatısı altında hür olarak yaşayabiliyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz”    diyen Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta Türk varlığını hazmedemeyen Rumların, adına “Enosis” dedikleri bir rüyanın peşinde koşarak 21 Aralık 1963’ten başlamak üzere 11 yıl boyunca Kıbrıs Türk Halkı’na insanlık dışı saldırılarda bulunduklarını belirtti. 


Her koşulda yanımızda olan Anavatanın da destekleriyle direnerek özgürlüğümüze ve egemenliğimize kavuştuğumuzu söyleyen Ertuğruloğlu, yarınımıza güvenle bakabilmemizin tek yolunun Devletimize sahip çıkarak onu ileriye taşımak olduğuna vurgu yaptı.

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