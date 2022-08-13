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Ertuğruloğlu AB'yi hedef aldı!

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği Komisyonu sözcülerinin son iki günde yaptıkları açıklamaları değerlendirdi.
Ertuğruloğlu AB'yi hedef aldı!

Ertuğruloğlu yapılan açıklamların , Avrupa Birliği’nin, kendi ilkelerini çiğneyerek üye yaptığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne koşulsuz desteğini sürdürmekten başka bir amacı olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Ertuğtuloğlu açıklamasında “Avrupa Birliği’nin, izlediği bu yanlış politikasından, Ada’da kabul edilebilir gerçekçi bir anlaşmaya varılması için yürütülen çabalara yapıcı iştirak etmek yerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne hizmet eden statükoyu muhafaza etmeyi yeğlediği açıkça anlaşılmaktadır.” İfadelerini kullandı.

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