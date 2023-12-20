Ertuğruloğlu: Acı dolu yılları unutmamız mümkün değil

Ertuğruloğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında şunları kaydetti:

“Bugün, Rumların, Kıbrıs’ı silah zoruyla Yunanistan’a bağlamak amacıyla hazırladığı Akritas Planı uyarınca, anayasadaki haklarımızı yok sayıp, Kıbrıs Türk halkını tamamen yok etmek amacıyla başlattığı ve Kıbrıs’ı Akdeniz’in utanç adası haline getirdiği hunharca saldırıların 60’ıncı yıl dönümüdür.

Kıbrıs Türk halkı, kendisinden silah ve insan olarak çok üstün güçle planlı ve teşkilatlı yapılan vahşi Rum saldırılarına azimle direnmiştir. Kıbrıs’ı felakete sürükleyen Rumların kanlı saldırılarını Anavatan Türkiye’den aldığı güç ile durduran, canını, namusunu ve egemenliğini koruyan Kıbrıs Türk halkı, Türk tarihine yeni destansı kahramanlıklar eklemiş, Kıbrıs’ın asli sahibi olarak var oluş mücadelesini devletini kurarak taçlandırmıştır.

Rum barbarlığını ve halkımızın çektiği acı dolu yılları unutmamız mümkün değildir. İnsanlık tarihine kara bir leke; tarihe Kanlı Noel olarak geçen vahşi Rum saldırılarında, yaşadığımız toprakları vatan yapmak uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.”