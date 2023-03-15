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Ertuğruloğlu, Ankara'ya gitti!

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya gitti.
Ertuğruloğlu, Ankara'ya gitti!

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılmak üzere Ankara’ya gitti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olarak Ankara’ya giden Ertuğruloğlu, yarın, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na ve “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak.

KKTC’nin gözlemci ülke olduğu Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC Dışişleri Bakanları katılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 11 Kasım 2022’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirve Toplantısı’nda, anayasal ismi ile Gözlemci Üye Ülke olarak TDT’ye kabul edilmişti.

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