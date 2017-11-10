Ertuğruloğlu: “Atatürk'ün saygı, minnet ve özlemle anılıyor”

Lefkoşa, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andıklarını vurguladı.

Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 79. ölüm yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk ulusuna bağımsız bir devlet armağan eden Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya tarihinde yerini alan büyük bir lider olduğunu vurguladı.

Tahsin Ertuğruloğlu, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün istikrar, birlik, beraberlik ve bütünlük içinde geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü, güçlenmesini, büyümesini ve demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmesini sürdürdüğünü kaydetti.

Büyük önder Atatürk'ün yıllar geçse de KKTC’de her yıl saygı, minnet ve özlemle anıldığını belirten Ertuğruloğlu, tüm şehitlere de rahmet diledi.