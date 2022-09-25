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Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü

New York temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirdi.  

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kemal Köprülü, KKTC Washington Temsilcisi Mustafa Lakadamyalı ve Üçüncü Sekreter Seval Gökeri’nin de hazır bulunduğu görüşmede, KKTC - Azerbaycan ilişkileri ve Kıbrıs konusuna ilişkin son gelişmeler ele alındı.

New York’ta yaptığı temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bugün Washington’a geçerek önümüzdeki günlerde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile bir takım temaslarda bulunacak ve Bakan Ertuğruloğlu “Washington Institute for Near East Policy” isimli düşünce kuruluşunun yuvarlak masa toplantısında yetkililer ve uzmanlarla bir araya gelerek Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirecek, ayrıca Washington’daki basın ile de bir araya gelecekt.

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