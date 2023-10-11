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Ertuğruloğlu, Bakü'nün ardından Şuşa'da temaslarda bulundu

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan’ın tarihi Şuşa şehrinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 27. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Ertuğruloğlu, Bakü'nün ardından Şuşa'da temaslarda bulundu

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ertuğruloğlu konuşmasında, ülkesinin EİT'nin faal bir üyesi olarak katıldığı ve ev sahipliği yaptığı etkinliklere dikkat çekerek, Kıbrıs adasında iki ayrı halk ve iki egemen eşit devlet olduğunun altını çizdi. Toplantı sonunda 28. EİT Bakanlar Konseyi toplantısının 2024 yılında İran'da yapılması karara bağlandı.

Toplantıyı müteakip, ev sahibi ve toplantı başkanı olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile EİT Genel Sekreteri Büyükelçi Khusrav Noziri, Dışişleri Bakanlarının katılımı ile basın toplantısı düzenledi.

Bakan Tahsin Ertuğruloğlu toplantı marjında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilanı ile de bir araya geldi.

TRT’nin sorularını yanıtlayan Ertuğruloğlu, KKTC ile Azerbaycan arasındaki mevcut ilişkiler ve iş birliği alanları hakkında bilgi verdi.

Bakü'deki ikili temaslarını tamamlayarak bugün yurda dönecek olan Ertuğruloğlu’na Azerbaycan ziyaretinde Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Dışişleri Bakanlığı İslam İşbirliği Teşkilatı ile İlişkiler Müdürü Mustafa Kemal Beyazbayram ve Üçüncü Sekreter Mayda Dorak eşlik ediyor.

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