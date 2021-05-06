Ertuğruloğlu: "Benim iki pasaportum var, ikisinin üzerinde de ay yıldız var"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğuyla ilgili yapılan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi

Ertuğruloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Benim RUM’dan veya SÖZDE KIBRIS CUMHURİYETİ’nden alınmış ne kimlik kartım ne de pasaportum YOK. Benim iki kimlik kartım, iki tane de pasaportum var; İKİSİNİN DE ÜZERİNDE AY-YILDIZ VAR. Bu kadar net ve kesin. Yalan dünyasında yaşayanlar yalandan başka birşey bilemezler.