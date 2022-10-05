Ertuğruloğlu: “BM Barış Gücü, GKRY’nin onayı ile KKTC’de görev yapamaz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’ne yönelik yapmış olduğu açıklamasının gündem olmasının ardından BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katıldı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, ‘Misafirlik bitti, ya KKTC ile askeri anlaşma imzalar ya da KKTC’den çekilirler’ şeklindeki açıklamasına işaret ederek, “Sanki yeni bir konuymuş gibi gündeme taşınmasını gerçekten yadırgıyorum” dedi.

Ertuğruloğlu, “Bir gazeteci arkadaşımız, benim söylediklerimi kendi siyasi görüşleri ile yorumlayarak manşete çekmesi dikkat çekti. Ben Washington’da da konuştum, kimsenin bu kadar dikkatini çekmedi, böyle gündem olmadı. Benim açıklamalarım başka türlü kullanılarak, haber yapılması dikkat çekti. Bu manşeti yapan gazeteci arkadaşa teşekkür etmem gerekiyor…” diye konuştu.

“BM BARIŞ GÜCÜ, RUM TARAFININ ONAYI İLE KKTC TOPRAKLARINDA GÖREV YAPAMAZ”

Konunun özüne işaret eden Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

“Biz BM Barış Gücü’nün bu adada yıllardır görev yapmasına misafir statüsü vererek, rıza gösterdik. Bu konuda aylar öncesinden hazırlığımız olduğunu biliyorlardı… Ben aylar öncesinde böyle bu taleple karşılarına geleceğimizi söyledim. Sıcak bakmaları durumunda üstünde çalışılabileceğini, sıcak bakılmaması halinde ise masaya yatırılacağını söyledim. BM Barış Gücü, sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” verdiği onay ile KKTC topraklarında görev yapamaz. Aylardır gündeme getiriyorum, BM için bu konu sürpriz değildir. Biz efelik taslamıyoruz, yabancı güçlerin bizim tarafımızdan izin verilmesi halinde görev yapabileceklerini söylüyoruz.

Bu topraklarda vahşetin her türlüsü BM Barış Gücü varken yaşandı. Dolayısıyla BM Barış Gücü bu adada görev yapacaksa yapsın, biz Rum tarafında veya ara bölgede görev yapmasına karşı değiliz ama Türk tarafında yapacaksa bizden izin alacak.”

“BİZE SAYGISI OLAN BU ANLAŞMAYI BİZİMLE YAPAR”

Bazı çevrelerin konuyu farklı noktalara çekmesinin iyi niyetli olmadığına vurgu yapan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Bu konuda bizim özür dileyecek bir pozisyonumuz yoktur. İki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğu gerçeğinin göz ardı edilmesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Eleştirecek olan eleştirir, benim görevim ülkenin çıkarlarıdır. Bize saygısı olan bu anlaşmayı bizimle yapar. Bu devlet sorma gir hanı değildir. Bu devletin bir yönetimi vardır, dünya tanımıyor olabilir ama ana vatanımız bizi tanıyor. Beni tanımıyorsa, benim topraklarımda görev yapmayacak. Bizi eleştirenler de karar versin. Bu devlet var mı yok mu? Neyi desteklediklerini bu hakla paylaşsınlar. Beni eleştirmek gibi ucuz politikaya yeltenmesinler.”