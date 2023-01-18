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Ertuğruloğlu: BM bir kriz yaratma eylemi içerisinde

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü’nün Taksim Sahasında yapmış olduğu tahribatı eleştirerek, "BM bir kriz yaratma eylemi içerisinde... Sahamızı kimseye yedirecek değiliz!” dedi.
Ertuğruloğlu: BM bir kriz yaratma eylemi içerisinde

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ’17. Saat’ adlı programa canlı bağlantı ile katılarak, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Taksim Sahasında yapmış olduğu tahribatı eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü’nün asla kabul edilmeyecek faaliyetlerde bulunduğunu dile getirerek, “BM bir kriz yaratma eylemi içerisinde (…) Sahamızı kimseye yedirecek değiliz!” ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şefi Colin Stewart’ın adaya gelmesini beklediğini de aktaran Ertuğruloğlu, “Taksim Sahasıyla ilgili anlaşmayı Colin Stewart ile yapmıştım, bu yüzden onun gelmesini bekliyorum. Bakanlığımız BM yetkilileriyle sürekli temas halinde” açıklamasını yaptı.

Ertuğruloğlu, “BM, yapmakta olduğu yanlıştan süratle geri dönmelidir. Yapılan yanlışı hazmedip, oturacak değiliz” dedi.

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