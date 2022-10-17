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Ertuğruloğlu: BM ile mutabakat sağlandı

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Taksim Sahası’nın BM yetkilileriyle uzun süren temaslar neticesinde yeniden Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nün kullanımına verildiğini aktardı.
Ertuğruloğlu: BM ile mutabakat sağlandı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BRT ekranlarında yayınlanan ‘17. Saat’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılarak, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’ne ait Taksim Sahası’nın yapım ve onarımına başlanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.  

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Taksim Sahası’nın Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileriyle uzun süren temaslar neticesinde yeniden Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nün kullanımına verildiğini belirtti.

Ertuğruloğlu, söz konusu bölgenin Çetinkaya'nın kullanımından çıkarılması sonrasında ise eskiye dönüşün çok da kolay bir süreç olmadığını aktardı.

“BM İLE MUTABAKAT SAĞLANDI”

Ertuğruloğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) heyeti, başta BM Misyon Şefi Colin Stewart olmak üzere iyi niyetle bizlerle Cumhurbaşkanlığı ile temaslar sürdürüldü. Sonuçta mutabakat sağlandı ve bugün itibarıyla çalışmalar başladı. Öncesindeki süreçte yapılması gereken çalışmalar da söz konusuydu onu da yerine getirdik. Her türlü tedbir alınmış, konunun her boyutu değerlendirilmiş Birleşmiş Milletler ile tam bir mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

“KALE ARKASINA ÇEKİLMESİ GEREKEN TELİN YÜKSEK OLMASINI TALEP EDİYORUZ”

Çok küçük noktalarda ise BM’nin beklenmedik tepkileri nedeniyle süreçlerin uzadığını aktaran Ertuğruloğlu, Taksim Sahası konusunda tek bir noktada sıkıntının sürdüğü belirtti, şöyle devam etti:

"Kale arkasına çekilmesi gereken tel konusu tıkanmıştır. Biz o telin yüksek olmasını talep ediyoruz. Çünkü antrenman sırasında top karşı tarafa geçebilir. Bize göre telin en az 6 metre olması gerekiyor. Bu konuda henüz tam bir mutabakat sağlanamadı.”

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