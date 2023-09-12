Ertuğruloğlu: BM, Pile-Yiğitler Yolu konusunda sert açıklama; yanlarına kalmayacak!

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri, Lefkoşa’daki Yeşil Hat’a sınır KKTC toprağında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) askerlerine müdahale etmesini değerlendirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM’nin Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini, dolayısıyla agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini kaydetti.

BM Barış Gücü askerlerinin GGK askerini darp etmesinin kabul edilebilecek bir şey olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, "Gerektiğinde tepkimizi ortaya koyacağız. Bu, emin olun yanlarına kalmayacak." dedi.

Ayrıca, konuyla ilgili olarak BM Barış Gücü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Tüm Barış Gücü askerlerinin en yüksek standartlarda hareket etme yükümlülüğü bulunuyor ve daima yaptıkları eylemden sorumlu tutulurlar. Kapsamlı bir soruşturma sonrasında uygun bir biçimde harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.