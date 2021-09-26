Ertuğruloğlu BM yetkilisi Lacroix’le bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile BM Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini muhatabıyla paylaştı.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri’nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile BM Merkezi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının görüşlerini muhatabıyla paylaştı.
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