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Ertuğruloğlu bugün New York’a gidiyor

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Ertuğruloğlu bugün New York’a gidiyor
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bugün New York’a gidiyor.

Ertuğruloğlu ve beraberindeki heyet bu sabah saat 08.35’te adadan ayrıldı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’na, ABD temasları sırasında Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kemal Köprülü ile Dışişleri Bakanlığı II. Sekreteri Çağrı Kalfaoğlu eşlik ediyor.

Dişişleri Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu 72. dönem toplantılarının yapılacağı New York ve ardından Washington’da temaslarda bulunacak.

Ertuğruloğlu, temasları kapsamında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gözlemci üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Yıllık Eşgüdüm Toplantısı’nda yer alacak.

Tahsin Ertuğruloğlu, ayrıca Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi Toplantısı’na da katılarak, katılımcılara hitap edecek.

Ertuğruloğlu, İİT ve EİT toplantıları kapsamında bazı üye ülkelerin Dışişleri Bakanları ile de ikili temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, New York temaslarının ardından Washington’a geçecek. Ertuğruloğlu, bazı ABD'li yetkilerin yansıra düşünce kuruluşları ve medya temsilcileri ile de bir araya gelecek.

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