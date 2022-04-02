Ertuğruloğlu-Çavuşoğlu Ortak Basın Toplantısı Rum Basınında

İlk resmî ziyaretini Ankara’ya yapan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısı Rum gazetelerinde geniş yer buldu.
Gazeteler geniş ölçekte aktardıkları haberlerine şu yorumlu başlıkları attı:
Alithia “Yeni Elit Öğrensin Diye Meydan Okumalar… Çavuşoğlu: ‘Maraş İnisiyatifi Uluslararası Hukuka Uygundur… Ertuğruloğlu ‘Kıbrıs Sorunu Yalnız Kıbrıslı Türkler ve Rumlar Arasındaki Bir Sorun Değil Türk Ulusunun Doğu Akdeniz’deki Meselesidir’ Dedi”
Fileleftheros “Ersin’den Sonra Tahsin Geliyor… Ankara Tercihini Yaptı ve Uygulamak İçin Uygun Zamanı Bekliyor… Değişiklik 2025’ten Önce Olabilir”
Haravgi “Çavuşoğlu: Maraş İnisiyatifi Uluslararası Hukuka Uygundur… Ertuğruloğlu: Kıbrıs Sorunu Türk Ulusunun Doğu Akdeniz’deki Meselesidir”
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