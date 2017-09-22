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Ertuğruloğlu: Devletle-toplum değil, devletle devlet masada olmalı

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Ertuğruloğlu: Devletle-toplum değil, devletle devlet masada olmalı
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, temaslarını sürdürdüğü New York'ta Agence France-Press’e (AFP) değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta, Kıbrıs Türk halkının haklarına ve eşitliğine saygı duyulmadığı sürece bir anlaşma bulunmasının söz konusu olamayacağını belirterek, Birleşmiş Milletlerin (BM) Kıbrıs'ta eşitliğe dayalı, devletten devlete zemininde yeni bir sayfa açması gerektiğini yineledi.

Ertuğruloğlu, Crans Montana'da çöken 50 yıllık sürecin başarılı olamamasının; müzakere masasına iki eşit tarafın değil, devletle toplumun oturtulmasından kaynaklandığını ifade ederek, başarısızlığı BM tarafından açıklanan sürecin yeniden canlandırılamayacağına işaret etti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, temaslarını sürdürdüğü New York'ta Agence France-Press’e (AFP) değerlendirmelerde bulundu.

“SÜREÇ BAŞINDAN İTİBAREN YANLIŞTI”

Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana'da çöktüğünün hatırlatılması üzerine Ertuğruloğlu, sürecin zaten başından itibaren yanlış olduğunu ve günün sonunda başarısızlıkla çöktüğünü söyledi.

Ertuğruloğlu, ancak geçen bu 50 yılda kaybedenin sadece Kıbrıs Türk halkının olduğuna işaret ederek, bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

BM'nin Kıbrıs'ta eşitliğe dayalı yeni bir süreç başlatması gerektiğini söyleyen Ertuğruloğlu, "Devletle-toplum değil, devletle devlet masada olmalı" dedi.

“TANINMA YOLUNA ÇIKMA MASADAKİ SEÇENEKLERDEN SADECE  BİRİ”

Ertuğruloğlu, KKTC'nin yeni süreç ve tanınma ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine, KKTC'nin tanınma yoluna çıkmasının masadaki seçeneklerden sadece biri olduğunu ancak buna Türkiye ile birlikte karar verilebileceğini söyledi.

Kıbrıs'ta Rumların devlet olarak kabul edildiği, Kıbrıs Türk halkının eşit görülmediği, ambargolar altında tutulduğu, haklarına saygı duyulmadığı ve azınlık kabul edildiği sürece anlaşma olamayacağını belirten Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türk halkı Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünden asla vazgeçmez. Kıbrıs Türk halkının güvendiği tek ülke anavatanıdır. Kıbrıs Türk halkı barışçı bir halktır. Bugüne kadar hep bir anlaşma bulunabilmesi için iyi niyetle masada oturmuş, ancak karşılık bulamamıştır. Bundan sonra Rum tarafıyla iyi komşuluk ilişkileri içersinde yoluna devam edecektir.

“SADECE KIBRIS CUMHURİYETİ TANINDIĞI SÜRECE ÇÖZÜM OLMAZ”

Kıbrıs'ta Konfederasyon tartışılabilir ve bu daha yaşanır bir çözüm olur. Çünkü Kıbrıs'ta sadece Kıbrıs Cumhuriyeti tanındığı sürece çözüm olmaz. 50 yıldır olmadı, bu şekilde sürmesi halinde 500 yıl daha olmaz. Zaten bunun olmayacağı Crans Montana'da görüldü ve sadece konferans değil, süreç kapatıldı.

‘Müzakereler bitti yapmayacağız' demiyoruz ama eskisi gibi devam edemez. Halkımız, Devletine sahip çıkıyor, uluslararası camia tarafından tanınmak ve geleceğe güven içerisinde bakmak istiyor. 50 yılımız boşa harcandı ve sonunda başarı sağlanamayacağı görüldü, bu yüzden Kıbrıs'ta artık yeni bir sayfa açılmalı.

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