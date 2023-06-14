Ertuğruloğlu: Erdoğan’ın ilk ziyaretinin KKTC’ye olması Rumlara çok anlamlı bir cevaptır

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu,TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası ilk ziyaretini KKTC ‘ye düzenlemesinin Rumlara çok anlamlı bir cevap olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) sürekli olarak Türk tarafının savunduğu egemen ve eşit uluslararası statüye sahip 2 devlet tezinden geri adım atılmasını istediğini ve İsviçre’nin Crans-Montana kentinde son bulan federasyon temelli görüşmelere geri dönülmesi çağrılarında bulunduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, “Sayın Erdoğan’ın seçim sonrası ilk ziyaretinin KKTC‘ye olması Rumlara çok anlamlı bir cevap teşkil etmiştir. Sayın Erdoğan’ın ziyarette düzenlediği basın

toplantısında, müzakerelere dönüş şartı için ‘nin tanınma şartını koyması da Rumlara şamar niteliğinde bir cevaptır. Tüm bunlar, bizim Sayın Erdoğan’ın seçimi kazanmasından dolayı duyduğumuz mutluluğun ne kadar haklı olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden zaferle çıkarak tekrar seçilmesinin, için Doğu Akdeniz’de dik duruşun ve kararlılığın devamını simgelediğini dile getiren Ertuğruloğlu, Erdoğan

liderliğinde ana vatan Türkiye’nin, global bir güç ve aktör haline evirilme sürecinin devam edeceğini söyledi. Ertuğruloğlu, Erdoğan döneminde Kıbrıs politikasının tamamen değişerek, 60 yıldan beri süren federasyon temelli tezden egemen ve eşit uluslararası statüye sahip 2 devlet tezine geçildiğini hatırlatarak, “Hiçbir zaman başarı şansı olmayan federasyon temelli müzakerelerde yıllarımızı harcadık. Neticede Crans-Montana’da sürecin çöküşünü yaşadık ve olay orada kapandı.” ifadelerini kullandı.