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Ertuğruloğlu: Federasyon hedefiyle yapılan görüşmeler bir daha geri gelmeyecek şekilde geçmişte kaldı

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Tahsin Ertuğruloğlu: Federasyon hedefiyle yapılan görüşmeler bir daha geri gelmeyecek şekilde geçmişte kaldı
Ertuğruloğlu: Federasyon hedefiyle yapılan görüşmeler bir daha geri gelmeyecek şekilde geçmişte kaldı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, AKEL Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis’in sözüyle ilgili bir soru üzerine yazılı açıklama yaptı.

“Siyasi eşitliği kabul etmezsek, çözüm olmaz” diyen AKEL Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis’i eleştiren Ertuğruloğlu, “Sanki kayda değer bir söylemde bulunduğunu düşünüyor olabilir" dedi.

Ertuğruloğlu’nun yazılı açıklaması şöyle:

“ AKEL Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis, ‘siyasi eşitliği kabul etmezsek, çözüm olmaz’ diyerek sanki kayda değer bir söylemde bulunduğunu düşünüyor olabilir.
Soruyorum;
1960 ortaklık devleti kesin bir siyasi eşitlik düzeni değil miydi?
Üstelik garanti edilmiş bir siyasi eşitlik düzeni değil miydi?
Peki ne oldu Sayın Çelebis?
Bu düzeni sizler yıkmadınız mı?
Devletin ortak sahibi Kıbrıs Türk halkını silah zoruyla dışlayarak, ortaklık yapısını salt bir Rum devletine döndürmediniz mi?
Yıllardır da bu sahte unvanınızı ve statünüzü kullanarak Kıbrıs Türk halkına karşı izolasyon siyaseti gütmüyor musunuz?
Şimdi de hiç çekinmeden, hiç utanmadan 'siyasi eşitlik olmazsa çözüm olmaz' diyecek kadar basitleşiyorsunuz.
Kendinizi çok akıllı, Kıbrıs Türk halkını da aptal mı sanıyorsunuz?
Kıbrıs Türk halkı size hak ettiğiniz cevabı vermiştir ancak, o yalan dünyanızda bu cevabı algılamamakta ısrar ediyorsunuz.
1960 tecrübesinden bugüne edindiğimiz tecrübe ve çıkardığımız dersler bize şunu göstermektedir;
Sadece siyasi eşitlik asla yeterli değildir.
Federasyon hedefiyle yapılan görüşmeler bir daha geri gelmeyecek şekilde geçmişte kalmıştır. Devletimizin egemen eşitliğinin tekrar teyidi kaçınılmazdır. Yani ‘toplumların’ eşitliği değil, devletlerin eşitliği. Anlayacak mısınız?”

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