Ertuğruloğlu: Güney ile yeni bir ortaklık gündeme gelecekse, egemen eşitlik temelinden başka bir yol yoktur

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bugün ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştiren Ertuğruloğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ertuğruloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ana vatan olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs konusunda geçmişi, bugünü ve bundan sonrasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Sadece Kıbrıs Türkünün davası olarak görünmemesi gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, ulusal bir dava olduğunu ve Türkiye ile birlikte parametrelerin görüşülerek, karar verildiğini dile getirdi.

Tahsin Ertuğruloğlu, “50 küsur yılımızı boşa harcadılar… İki devlet temelinde olması gerektiğine inanıyorum” diyerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında bir üye devlet olduğu sürece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onun içerisinde bir halk olarak muamele görmeye devam edeceğini söyledi. Güney Kıbrıs’ın, Kuzey Kıbrıs’ı izolasyon altına alma politikalarının amansızca sürdürüldüğünü 52 yıl boyunca herkesin gördüğünü belirten Ertuğruloğlu, “52 yılda sürdürülen, müzakere süreci anlamsız ve boşunadır.

Görüşmelerin başarı şansı olabilmesi için eşitlik anlayışında yürütülmesi gerekir. Toplumun o sözde devlete monte etmesi amaçlanıyorsa eğer yöntem budur” dedi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, eğer Güney Kıbrıs ile yeni bir ortaklık gündeme gelecek ise egemen eşitlik temelinden başka bir yolu olmadığına vurgu yaparak, “Gayriresmi 5+1 konferansında, görüşme sürecinin ortak bir vizyonu var mı yok mu bu belli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kapalı Maraş’ın açılmış olan bölgelerinin kamu alanı olduğunu söyleyerek, mülkiyet konusunun çözülmesi gereken bir konu olduğunu ancak Rumların mülkiyeti olarak adlandırılmaması gerektiğini gasp edilen vakıf mallarının da olduğuna dikkat çekti. Ertuğruloğlu, Kapalı Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması gerektiğine de vurgu yaptı.