  • BIST 1.551
  • Altın 442,211
  • Dolar 7,4720
  • Euro 9,0821
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Ertuğruloğlu: Güney ile yeni bir ortaklık gündeme gelecekse, egemen eşitlik temelinden başka bir yol yoktur

» »
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bugün ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştiren Ertuğruloğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Ertuğruloğlu: Güney ile yeni bir ortaklık gündeme gelecekse, egemen eşitlik temelinden başka bir yol yoktur

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, bugün ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştiren Ertuğruloğlu, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Ertuğruloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ana vatan olduğuna dikkat çekerek, Kıbrıs konusunda geçmişi, bugünü ve bundan sonrasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığını belirtti.

Sadece Kıbrıs Türkünün davası olarak görünmemesi gerektiğini belirten Ertuğruloğlu, ulusal bir dava olduğunu ve Türkiye ile birlikte parametrelerin görüşülerek, karar verildiğini dile getirdi.

Tahsin Ertuğruloğlu, “50 küsur yılımızı boşa harcadılar…  İki devlet temelinde olması gerektiğine inanıyorum” diyerek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında bir üye devlet olduğu sürece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onun içerisinde bir halk olarak muamele görmeye devam edeceğini söyledi. Güney Kıbrıs’ın, Kuzey Kıbrıs’ı izolasyon altına alma politikalarının amansızca sürdürüldüğünü 52 yıl boyunca herkesin gördüğünü belirten Ertuğruloğlu, “52 yılda sürdürülen, müzakere süreci anlamsız ve boşunadır.

Görüşmelerin başarı şansı olabilmesi için eşitlik anlayışında yürütülmesi gerekir. Toplumun o sözde devlete monte etmesi amaçlanıyorsa eğer yöntem budur” dedi. Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, eğer Güney Kıbrıs ile yeni bir ortaklık gündeme gelecek ise egemen eşitlik temelinden başka bir yolu olmadığına vurgu yaparak, “Gayriresmi 5+1 konferansında, görüşme sürecinin ortak bir vizyonu var mı yok mu bu belli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kapalı Maraş’ın açılmış olan bölgelerinin kamu alanı olduğunu söyleyerek, mülkiyet konusunun çözülmesi gereken bir konu olduğunu ancak Rumların mülkiyeti olarak adlandırılmaması gerektiğini gasp edilen vakıf mallarının da olduğuna dikkat çekti. Ertuğruloğlu, Kapalı Maraş’ın KKTC yönetimi altında açılması gerektiğine de vurgu yaptı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu: Güney ile yeni bir ortaklık gündeme gelecekse, egemen eşitlik temelinden başka bir yol yoktur11 Ocak 2021 Pazartesi 15:08
  • Meclis başkanını seçiyor11 Ocak 2021 Pazartesi 15:06
  • Kanlı: “Hizmet Alımı Yapılan Personelin Kaşiyeli Olamamasının Sorumlusu Biz Değil Sendika Yöneticileridir”11 Ocak 2021 Pazartesi 15:05
  • Meclis Bütçe Ve Plan Komitesi, Taşınmaz Mal Vergisi Kararnamesini Yasa Tasarısına Dönüştürdü11 Ocak 2021 Pazartesi 15:01
  • Meclis Toplandı11 Ocak 2021 Pazartesi 14:59
  • 15 Yaşındaki oğluna silah verdi!11 Ocak 2021 Pazartesi 14:57
  • Hüseyin İnlen aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti11 Ocak 2021 Pazartesi 14:54
  • Arkadaşlarına Rulette hileyle para kazandırdı11 Ocak 2021 Pazartesi 14:52
  • Koska 45 gün cezaevinde kalacak!11 Ocak 2021 Pazartesi 14:47
  • Kadına şiddet!11 Ocak 2021 Pazartesi 14:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti