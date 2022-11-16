  • BIST 4.668,52
  • Altın 1062.746
  • Dolar 18.6115
  • Euro 19.347
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Ertuğruloğlu: Kapalı Maraş KKTC toprağıdır

» »
Ertuğruloğlu: Kapalı Maraş KKTC toprağıdır
Ertuğruloğlu: Kapalı Maraş KKTC toprağıdır

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanlığı’nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluş yıldönümünde yaptığı açıklamayı şiddetle kınadıklarını açıkladı.

Ertuğruloğlu,  “Kıbrıs Türk halkını izolasyonlar altında yaşamaya mahkum etmeyi, hak ve çıkarlarını ihlal etmeyi amaç edinmiş, bu amaçla her türlü yola ve dezenformasyona başvuran bir Rum kurumunun, KKTC’nin yıldönümü kutlamalarından ve yeni politikamızın zemin bulmasından rahatsız olması şaşırtıcı değildir” ifadelerine yer verdi.

İşte o açıklama:

Kıbrıs Türk Halkı, Rum Dışişleri Bakanlığının düşündüğünün aksine, bir “azınlık” değildir. Kendi kaderlerini tayin etme hakkını kullanarak kendi Devletlerini kurmayı başaran onurlu bir halktır.  Başta Rum Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, GKRY’nin, KKTC’nin varlığına ve kuruluşunun ilelebet kutlanacak olmasına bir an önce alışması gerekmektedir.

KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte, Rum tarafının aksine, yapay çözüm formüllerinden uzak, iki Devlet olgusuna dayanan ilerici bir politika belirlemiştir. KKTC Dışişleri Bakanlığı, Devlet olma kriterlerinin tümünü karşılayan KKTC’nin tanınması için, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içerisinde, gereken adımları atacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve BM arasındaki mevcut ve gelecekteki ilişkiler Rum Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren bir mesele değildir.  Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün KKTC’deki mevcudiyeti ve faaliyetleri konusunda KKTC ve BM arasında yasal bir çerçeveye ihtiyaç olduğu aşikârdır. Bu konudaki haklı tutumumuz değişmeyecek ve tüm seçenekler zamanlıca değerlendirilecektir.

Ayrıca, çok iyi bilindiği üzere, kapalı Maraş KKTC toprağıdır ve kapalı Maraş’ı ilgilendiren konularda karar merci de KKTC Hükümeti ve ilgili kurumlarıdır. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “LTB ayrımcılık ve şiddete karşı politikaların geliştirilmesinde önemli bir aktör ve itici güçtür”16 Kasım 2022 Çarşamba 17:42
  • Suçlu kim bu ölümlerin hesabını kim verecek...16 Kasım 2022 Çarşamba 17:40
  • Dayanışma Projesi’nde Sona Doğru16 Kasım 2022 Çarşamba 17:35
  • Tatar, Londra Karması Futbol Takımı’nı kabul etti16 Kasım 2022 Çarşamba 17:17
  • Başaran Düzgün'ün Türkiye'ye Girişine İzin Verilmedi16 Kasım 2022 Çarşamba 17:06
  • "Kimliksizler" grubu Cumartesi yapacakları eyleme destek istedi16 Kasım 2022 Çarşamba 17:00
  • ELAM Gençlik Örgütü KKTC bayrağı yaktı16 Kasım 2022 Çarşamba 16:43
  • Ani Ve Gayri Tabii Ölüm (Gelişme)16 Kasım 2022 Çarşamba 16:31
  • Aniden Rahatsızlanarak Yaşamını Yitirdi16 Kasım 2022 Çarşamba 16:19
  • Tatar: "KKTC bizim başarı öykümüzdür"16 Kasım 2022 Çarşamba 16:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti