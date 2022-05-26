Ertuğruloğlu: Kıbrıs Türkü yalnız ve çaresiz değildir

Kıbrıs meselesinde 2017’de Crans Montana’da konferansın başarısız sonuçlanmasının ardından Türk tarafının yeni bir sayfa açtığını kaydeden Ertuğruloğlu, buna göre, bundan böyle temel politika olarak “Ada’da iki egemen eşit devletin varlığı” ve “eşit uluslararası statü” noktasına odaklandıklarını söyledi.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs konusunda eğer yeni müzakere süreçleri olacaksa, bunun iki egemen eşit devlet ve eşit uluslararası statü koşullarında olabileceğini söyleyerek yola çıktık, bundan geri adım da asla söz konusu değil. Birleşmiş Milletler de ‘Taraflar arasında ortak zemin var mı, yok mu?’ adı altında bir süreç gerçekleştiriyor. Gerçi ortak zemin olmadığını herkes biliyor. Rahatlıkla iddia edebilirim ki ortak zeminin olmayacağını da herkes biliyor” diye konuştu.

Ertuğruloğlu, Ada’da iki halk, devlet, hukuk ve egemenlik olduğuna vurgu yaparak, sadece Rum tarafının “Kıbrıs Cumhuriyeti”, Kıbrıs Türklerinin ise bu sözde devletin toplumu gibi muamele gördüğü sürece Ada’da hiçbir yeni açılım ya da müzakere sürecinin söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Bakan Ertuğruloğlu, “Müzakerelerin yokluğunu bir dezavantaj olarak görmüyorum. Müzakerelerin yokluğunun tek bir nedeni vardır; Ada’da var olan iki egemen eşit devletin ve eşit uluslararası statülerinin Batı dünyası tarafından onaylanmamış olması, BM ve AB faktörü ile bunlardan kaynaklanan diğer faktörlerdir. Bu şekilde devam ettiği sürece Kıbrıs konusuyla ilgili müzakere olmayacaktır. Olmadı demek de ‘biz yandık, bittik ve mahvolduk’ diye bir şey söz konusu değildir. Bizim hayattaki tek seçeneğimiz Rumlarla ortak olmak değildir. Her şeye rağmen geleceğe umutla bakıyoruz çünkü bizim için dünyadaki en önemli devlet olan ana vatanımız Türkiye yanımızdadır.” diye konuştu.

İtalyan ENI ve Fransız Total enerji şirketlerinin, GKRY sözde Münhasır Ekonomik Bölgesindeki 6’ncı parselinde erteledikleri sondaj çalışmalarının yeniden başlamasıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Rum tarafının bu tür kriz oluşturan hamlelerinin kendilerini şaşırtmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Doğu Akdeniz’de Rumların atacakları veya attıkları her adım karşılık bulacaktır, hiçbir şekilde meydan boş değildir. Kıbrıs Türkü yalnız ve çaresiz değildir. Ana vatan Türkiye faktörü ve girişimleriyle Rumların yaratmaya çalıştıkları Doğu Akdeniz asla yaratılamayacaktır. Şimdi girdikleri parsel, ana vatanımızın haklarının söz konusu olduğu bir parsel değil ama Kıbrıs Türk halkının hakkının olduğu bir parseldir. Bu adımlarının da karşılığı kendilerine verilecektir, yanlarına kalmayacaktır”

Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da, Kıbrıs Türk halkını hiçe sayan, Türkiye’nin haklarını ve çıkarlarını hiçe sayan hiçbir girişimin başarılı olamayacağını ifade eden Ertuğruloğlu,” Bunun tek bir akıl yolu vardır; bütün paydaşların bir araya gelerek, hakça ve adilce bu zenginliklerin nasıl paylaşılacağının değerlendirilmesidir. Bu yöndeki önerilerimiz yıllardır yapılmaktadır ama Rum tarafı hiç bir şekilde ders almıyor.”dedi.

Avrupa Birliği’nin de Rum tarafının oyunlarına geldiğini belirten Ertuğruloğlu, AB Komisyonunun Maraş bölgesinde “yeni bir sahil açılıyor” şeklinde açıklama yaptığını ancak böyle bir yeni sahilin açılmadığını, AB’nin, her konuda olduğu gibi, Rum tarafının etkisinde kalarak yanlış açıklamalarda bulunduğunu kaydetti.

Dışileri Bakanı Ertuğruloğlu, “Maraş açılımı devam edecektir” diyen Ertuğruloğlu, Maraş’ta sadece Rumların veya yabancıların hak sahibi olmadığı ve vakıfların da Maraş’ta haklarının bulunduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, İsrail ve Mısır’la yakınlaşmasını ve dış politikada açılımlar yapmasını memnuniyetle izlediklerini dile getiren Ertuğruloğlu, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son derece başarılı olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, “Türkiye-İsrail, Türkiye-Mısır ilişkilerinin normalleşmesini başından beri temenni eden, bunların olması gerektiğini ve bunu ifade eden insanlarız. Bu tür temasları ve iyileşmeleri takdirle karşılıyoruz.” İfadelerini kullandı. Yunanistan’ın son dönemde tavrı ve Yunanistan-ABD ilişkisine de değinen Ertuğruloğlu, Yunanistan’ın, ABD tarafından şımartıldığını ve son dönemde tehlikeli oyun oynamaya başladığını söyledi.

Ertuğruloğlu, ABD’nin Yunanistan’da ve Türkiye’de yoğun askeri hareketliliği olduğunu, bunu kaygıyla izlediklerini ve bunların amacının ne olduğunu sormanın en doğal hakları olduğunu belirtti.

Bakan Ertuğruloğlu, “Yunanistan’ın şımarıklığının arkasında belli ki ABD var. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in sanki çok itibarlı birisiymiş veya çok takdire şayan şeyler söylemiş gibi ABD Kongresinde ayakta alkışlanması olacak şey değil. Sözde Türkiye’nin müttefiki olarak bilinen bir ABD’nin bunları gerçekleştiriyor olması, ne müttefiklik ne dostluk ne de diplomasi anlayışıyla uyumludur. Bunlar gerçekten çok çirkin, saldırgan ve tehlikeli hamlelerdir” dedi