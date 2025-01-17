Ertuğruloğlu: Kıbrıs’ın geleceği iki egemen eşit devlet temeli üzerine oturacaktır

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin, halkının ve Kilise’nin ENOSİS yani Kıbrıs’ın Yunanistan ile birleşmesi fikrine bağlı olduğunu vurgulayarak, bu tutumun hala bir kutlama vesilesi olarak görülmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs’ta halen “federasyon” temelinde bir anlaşma sağlanacağını zanneden kesimlerin ve “federasyon” istermiş gibi görünen Rum tarafının oyununa inanmayı tercih edenlerin, bu etkinlik ile ilgili yayınlanan fotoğrafları incelemelerini tavsiye ederim” diyerek, Kıbrıs Rum tarafının uluslararası toplumdan aldığı destekle zamana oynadığını dile getirdi.

“Kıbrıs Türk tarafına baskı uygulamak adil değil”

Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafını “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak muhatap alarak, Kıbrıs Türk tarafı üzerinde baskı yaratma çabasında olduğunu kaydeden Bakan Ertuğruloğlu, “2004 yılında Kıbrıs Rum tarafı tüm dünya tarafından desteklenen Birleşmiş Milletler parametrelerini ezici bir çoğunluk ile reddettiği zaman, Kıbrıs Rum halkı üzerinde baskı yaratmayı akıllarından bile geçirmeyen, hatta Kıbrıs Rum tarafını ödüllendiren uluslararası güçlerin, Kıbrıs Türk tarafı mevcut Birleşmiş Milletler parametreleri ile Kıbrıs meselesinin çözülemeyeceği gerçeğini savunduğu zaman neden tepki verdiklerini anlamak güçtür.” ifadelerine yer verdi.

“Kıbrıs Rum tarafının herhangi bir anlaşmaya varmak yönünde en ufak bir istek zerresi dahi yoktur”

“Gayrı yasal bir şekilde, meşruiyetini 1963 yılında yitirmiş ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ne tüm adanın yasal temsilcisi olarak muamele göstererek, Kıbrıs meselesinde bir anlaşmayı desteklediğini savunanların, yarattıkları bu ikilemden kurtularak gerçekleri görmelerinin zamanı gelmiştir” diyen Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinde çözümsüzlüğün başlıca sorumlusunun Rum tarafı olduğunu belirterek, “Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafı ile herhangi bir anlaşmaya varmak yönünde en ufak bir istek zerresi dahi yoktur. Tüm dünyada kabul gören bir devlet temsil etmenin rahatlığı bahşedilen Kıbrıs Rum liderliğinin ‘federal’ bir zemini kabul edeceğine inanmak, en hafif tabirle tam bir saflıktır” dedi.

Ertuğruloğlu açıklamasında, “2004 yılında Kıbrıs’ta bir uzlaşı sağlanmadan Kıbrıs Rum tarafının tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne kabul edilmesiyle zaten Güney Kıbrıs Rum kesiminin Yunanistan ile bir şekilde birleşme sağlamış durumda olduğuna” da işaret etti.

“Kıbrıs’ın geleceği iki egemen eşit devlet temeli üzerine oturacaktır”

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta yanlış teşhis ve reçetelerle hareket edildiğini belirtti.

Kıbrıs meselesinin çözümünün ancak iki egemen eşit devlet temelinde mümkün olabileceğini ifade eden Ertuğruloğlu, bu gerçeklerin artık tüm dünya tarafından görülmesi gerektiğini söyledi.

Ertuğruloğlu, “Kıbrıs meselesine konulan yanlış teşhisi, yanlış reçete ile iyileştireceğini zanneden uluslararası toplumun artık bu yanlıştan dönmesi en büyük temennimdir. Kıbrıs’ın geleceği iki egemen eşit Devlet temeli üzerine oturacaktır.” dedi.