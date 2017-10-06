Ertuğruloğlu: "Kıbrıslı Türklerin beynine kurşun sıkan sayın cumhurbaşkanıdır”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisine yönelik eleştirilerine “Ayağımıza değil, beynimize kurşun sıkan, Kıbrıslı Türklerin beynine kurşun sıkan sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanı…” ifadeleriyle yanıt verdi.

Ertuğruloğlu, İsviçre’deki müzakerelerde harita sunarken hükümeti dikkate almadığını öne sürdüğü Cumhurbaşkanı’nın şimdi hükümetin kendini dinlemediğini söyleme hakkı olmadığını savundu.

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda 50 yıldır sürdürülen müzakerelerle bir sonuca varılmayacağını kaydederek, “50 senelik bu süreçte hiçbir beklentim olmadı. Bunu her zaman dile getirdim. Bu süreçle Kıbrıs’ta anlaşma sağlanması mümkün değil. İsteyen istediği yalanı söylesin” dedi.

Müzakere sürecinin başarısızlığının kanıtlandığını söyleyen, müzakereleri, “maskaralık” olarak niteleyen Ertuğruloğlu, “Bu süreci canlı tutma siyaseti güdenler Kıbrıs Türk halkına en büyük haksızlığı yapıyor. Bundan sonra yeni şeyler konuşmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bugün bakanlıkta basın toplantısı düzenledi.

Kıbrıs konusundaki açıklamalarını eleştirenlere yanıt veren Ertuğruloğlu, “Bildiğimiz senaryolar gündemde; Tahsin Ertuğruloğlu’nu yıpratma, onunla alay etme, ona hakaret etme, savunduğu tezleri anlamsız kılma senaryoları” diye konuştu.

“BEYNİMİZE KURŞUN SIKAN…”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kendisiyle ilgili açıklamalarına işaret eden Tahsin Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk halkını zora sokan, telafisi mümkün olmayan hatalar yapan, Cumhurbaşkanı’nın kendisinden başkası değil. Sayın Akıncı, açıklamalarımı ‘ayağımıza kurşun sıkma olarak’ değerlendirmiş. Ayağa değil, beynimize kurşun sıkan, Kıbrıslı Türklerin beynine kurşun sıkan sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanı…” ifadelerini kullandı.

“BEN HADDİMİ BİLİRİM”

Müzakereler dışında 5-6 seçenekten bahsettiğini, KKTC’yi tanıtma yoluna çıkılması gerektiğini defalarca ifade ettiğini kaydeden Dışişleri Bakanı, “Bunların benim kişisel görüşlerim olduğunu, hükümetin, bakanlığımın görüşleri olmadığını her zaman söyledim. Şimdi beni kendi görüşlerimi Kıbrıs Türk halkının görüşü gibi yansıtmakla eleştiriyorlar. Kıbrıs Türk halkının neyi tercih edeceğini günü geldiğinde referandumla oraya çıkar. Ben haddimi bilirim” dedi.

KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini de ifade eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Çözüm istediğimizi kanıtlayacağız diye her türlü kırmızı çizgimizi beyazlaştırmak iyi niyet değil teslimiyettir. Devletimize sahip çıkmalıyız” dedi.