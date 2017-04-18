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Ertuğruloğlu: KKTC'de Başkanlık sistemine geçmeli

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Ertuğruloğlu: KKTC'de Başkanlık sistemine geçmeli
Bakan Ertuğruloğlu: KKTC için de örnek olması ve ülkemizde de başkanlık sistemine geçilmesi gündeme gelmeli…

TC’de anayasa değişikliği…

 

Ertuğruloğlu: KKTC'de Başkanlık sistemine geçmeli

Bakan Ertuğruloğlu: KKTC için de örnek olması ve ülkemizde de başkanlık sistemine geçilmesi gündeme gelmeli…

 

Ertuğruloğlu, Türkiye'de gerçekleştirilen ve Türk halkı tarafından onaylanan Anayasa değişikliği halk oylaması sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını temenni ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını kutladı.

Ertuğruloğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti: 

"Halk oylaması sonucu Türkiye'nin ve Türk halkının geleceği açısından büyük bir adımdır. 

Yeni dönemde KKTC ile Anavatan Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin bundan sonra da tüm alanlarda daha güçlü bir şekilde başarıyla gelişeceğine inancım tamdır.

Anavatan Türkiye'deki halk oylaması sonucunun, Türkiye yanında ülkemiz ve bölgemiz için yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyorum. 

Anavatan Türkiye'deki halk oylaması sonucunun, istikrarlı ve güçlü Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolü ve yerini daha da güçlendireceğini ümit etmekteyim.

Referandum sonuçlarının ülkemize de olumlu yansımaları olacaktır. 

Türkiye'deki Anayasa değişikliğinin KKTC için de örnek olması ve ülkemizde de Başkanlık sistemine geçilmesinin gündeme gelmesini temenni etmekteyim. 

Başkanlık sisteminin KKTC'yi daha ileriye taşıyacağına inancım tamdır."

 

 

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