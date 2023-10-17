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Ertuğruloğlu: KKTC’nin isminin değişmesi yönünde bir hazırlık yok

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KKTC’nin isminin değişmesi yönünde bir hazırlık yok. Eğer ileride Kıbrıs Türk halkının böyle bir ihtiyacı oluşursa gerekirse Anayasal düzen içerisinde bu isim değişebilir”
Ertuğruloğlu: KKTC’nin isminin değişmesi yönünde bir hazırlık yok

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, devletin resmi adının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğuna dikkat çekerek, “KKTC’nin isminin değişmesi yönünde bir hazırlık yok. Eğer ileride Kıbrıs Türk halkının böyle bir ihtiyacı oluşursa gerekirse Anayasal düzen içerisinde bu isim değişebilir” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Meclis Genel Kurulu’nda ülkenin isminin değişeceği yönündeki tartışmaları değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, devletin resmi adının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olduğunu belirterek, “Bu isimle Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olma memnuniyetini yaşadık” dedi.

Şu anda KKTC’nin isminin değişmesi yönünde bir hazırlık olmadığını söyleyen Ertuğruloğlu, “Eğer ileride Kıbrıs Türk halkının böyle bir ihtiyacı oluşursa gerekirse Anayasal düzen içerisinde bu isim değişebilir” ifadelerini kullandı.

Bakan Ertuğruloğlu, devletin adının değişmesiyle federasyon görüşmelerinin herhangi bir bağlantısı olmadığına dikkat çekerek, “KKTC mevcut Anayasa ile hiçbir ortaklığa giremez. Ayrıca Anayasa’ya göre toprak tavizi de konuşulamaz” diye konuştu.

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