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Ertuğruloğlu Kuzey Kıbrıs Kickboks Federasyonu’nu kabul etti

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Ertuğruloğlu Kuzey Kıbrıs Kickboks Federasyonu’nu kabul etti
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya’da düzenlenen “Uluslararası Açık Kickboks Şampiyonası”nda başarılı olan Kuzey Kıbrıs Kickboks Federasyonu sporcularını kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı’nda yer alan görüşmede, Federasyon başkanı Niyazi Demirel, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’na federasyona verdiği destekten ötürü teşekkür etti, çalışmalarını ve hedeflerini anlattı, ziyaret anısına plaket sundu.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şampiyonada KKTC’yi başarıyla temsil eden ve madalya kazanan sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.  

Türkiye’de, Antalya’da düzenlenen "Uluslararası Açık Kickboks Şampiyonası"na 10 sporcu ile katılan federasyon, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

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