  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Ertuğruloğlu, manipülasyon ve dezenformasyona vurgu yaptı

» »
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit) ikinci gününde panellerle devam ediyor.
Ertuğruloğlu, manipülasyon ve dezenformasyona vurgu yaptı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu, zirvede yaptığı konuşmada, KKTC'nin uluslararası alanda karşılaştığı zorluklara değinerek, Kıbrıslı Türklerin ambargolara rağmen hayatta kalmayı başardığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, manipülasyon ve dezenformasyona vurgu yaptı.

Kıbrıslı Türklerin bunu son 60 yıldır yaşadığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

"Teknoloji kesinlikle muazzam şekilde gelişti, fakat Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı muamele değişmedi. Bunun için neler yapıyoruz, bunu anlatmak isterim. Biz devletsiz bir halk değiliz ama bu şekilde muamele görüyoruz. Kıbrıslı Türkler kendi kendilerini yönetiyor. Batı dünyası ne yazık ki İngiltere liderliğinde şunu yapmayı seçti, ortaklığı bozmaya karar verdiler. Sanki Kıbrıslı Rumlar bu cumhuriyetin sahibiymiş gibi davrandılar. Biz eşit ortaklar olmamıza rağmen buna maruz kaldık. Bu bir mucizedir. Kıbrıslı Türkler bu ayrımcılıklara, bu politikalar, ambargolara ve kısıtlamalara rağmen hayatta kalmayı başardı."

Kıbrıslı Türklerin bu dayanıklılığının ana vatan Türkiye sayesinde sağladığını dile getiren Ertuğruloğlu, şunları belirtti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de söylediği ' Dünya beşten büyüktür.' sözünün tüm dünya farkına varacak. Kıbrıs'taki duruma BM Genel Kurulu neden oldu. Kıbrıslı Rumların dediği gibi sorun 1974'te başlamadı. Rumlar buna Türkiye'nin istilası olarak bakıyor. BM Güvenlik Konseyi üyeleri birleşerek kasti şekilde yanlış bilgiler verdi. İşlemediğimiz bir suç nedeniyle cezalandırılıyoruz. Avrupa aynı şeyi Bosna'da yaşadı, biz de Kıbrıs'ta bu sorunu Rumlarla yaşadık. Kıbrıs tek ada ama orada iki devlet var. Bizler Kıbrıslı Türk devletiyiz. Rumlar ise Kıbrıs Cumhuriyeti olduklarını iddia ediyorlar. Bu tam anlamıyla dezenformasyon ve manipülasyondur."

TİM Gösteri Merkezi'ndeki zirvede TikTok İçerik Danışma Kurul Üyesi ve All Tech Is Human Kurucusu David Ryan Polgar "Küresel Çapta Duyarlı Bir Teknoloji Toplumu İnşası" sunumunu yaptı.

Polgar'ın sunumunun ardından "Daha Etkili Bir Hükümet İletişimine Doğru" paneli gerçekleştirildi.

Panelin moderatörlüğünü yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın ve Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna, hükümet iletişiminin demokratikleşme için öneminin altını çizdi.

Kosova Cumhurbaşkanı Danışmanı Rinor Nuhiu ise Stratcom'a eğitsel açıdan baktıklarını belirterek, medya okuryazarlığının önemine işaret etti.

Teknolojinin değişim ve gelişim hızına vurgu yapan Nuhiu, Kovid-19 salgını sürecinde pek çok ülkede seçimler yapıldığını ve bu seçimlere müdahale edilmek istendiğini anlattı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre, Topraksız Vatan Olmaz İnisiyatifi üyelerini kabul etti03 Aralık 2022 Cumartesi 13:10
  • Hasan Taçoy: Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğu03 Aralık 2022 Cumartesi 12:38
  • Üstel’den Dünya Engelliler Günü Nedeniyle Anlamlı Paylaşım03 Aralık 2022 Cumartesi 12:14
  • “Sütlüce Dere Islah Projesi” tamamlandı03 Aralık 2022 Cumartesi 11:50
  • Algım Görsel Sanatlar Sergisi’nde Kıbrıs’ın Renkleri Vardı03 Aralık 2022 Cumartesi 11:38
  • Alkollü Şahıs Kaza Yaptı! 20 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı03 Aralık 2022 Cumartesi 11:10
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu03 Aralık 2022 Cumartesi 10:53
  • Salih Coşar hayatını kaybetti02 Aralık 2022 Cuma 22:36
  • Meclis Başkanı Töre, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı02 Aralık 2022 Cuma 22:10
  • Tatar: Başarılı bir şekilde yürütülen diplomatik girişimlerin sonuçlarını topluyoruz02 Aralık 2022 Cuma 22:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti