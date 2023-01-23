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Ertuğruloğlu, Özbekistan'a gitti!

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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te yarın yapılacak Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 26. Bakanlar Konseyi Toplantısına katılmak üzere bugün ülkeden ayrıldı.
Ertuğruloğlu, Özbekistan'a gitti!

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ertuğruloğlu’nun yarın EİT’in en üst düzey karar organı olan Bakanlar Toplantısına katılarak bazı dost ve kardeş ülkelerin Dışişleri Bakanlarıyla ikili görüşmeler yapmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bilindiği üzere ülkemiz, 2012 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na Gözlemci Üye Ülke olarak kabul edilmiş ve söz konusu tarihten sonra teşkilatın toplantı, etkinlik ve faaliyetlerine aktif katılım sağlamanın yanında, zaman zaman Bakanlığımızın koordinasyonunda bazı EİT etkinliklerine ev sahipliği yapmaktadır” denildi.

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