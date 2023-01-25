Ertuğruloğlu, Özbekistan’da Dışişleri Bakanları ile görüştü!

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Taşkent’te düzenlenen ve KKTC’nin gözlemci üye olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Bakanlar Konseyi 26. toplantısında, Türkiye, İran, Pakistan, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan’dan oluşan üye ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ikili görüşmeler de yaptı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdai ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, bölgesel konular ve ikili temasların geliştirilmesi konuları ele alındı.