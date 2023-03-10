Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Stewart ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüştü.
Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gündemindeki konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart ile görüştü.
Görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gündemindeki konular ele alındı.
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