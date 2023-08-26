Ertuğruloğlu "Pile’de BM ile mutabakatı sağlamak üzereyiz…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, dün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs’taki BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile bizzat görüştüğünü doğrularken pazartesi yeniden bir araya geleceklerini söyledi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Ertuğruloğlu, “BM ile görüşmelerimiz bugün yarın bir mutabakatla sonuçlanmak üzere… Yani yol yapımına devam edeceğiz” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, konu hakkında sahada ve masada son durumu şu sözlerle özetledi;

“Projeden vazgeçme olasılığı yok. Kimse, BM dâhil bu yolun yapılsın ya da yapılmasın diye bir tartışma içinde değil. Herkes bilsin bu yol yapılacak.

Yapılmasına yönelik BM ile mutabakat sağlama yönünde temaslarımız devam ediyor… Colin Stewart pazartesi yine gelecek… Bugün, yarın bir mutabakat sağlayacağımızı ifade edebilirim... Sonuçlandırıp arazide yol yapımına devam edeceğiz…”