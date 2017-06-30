Ertuğruloğlu Rum tarafını daha yapıcı olmaya çağırdı

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun dün Güvenlik ve Garantiler konusunda yaptığı açıklamayı büyük bir “memnuniyetle” karşıladığını açıkladı.

Kıbrıs sorunu görüşmeleri için İsviçre’de bulunan Tahsin Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 29 Haziran’da yapmış olduğu açıklamayı büyük bir memnuniyetle karşılıyor, özellikle yaşamsal bir konu olan güvenlik ve garantiler konusunda Türkiye’nin kararlı pozisyonunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koyduğu için kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk Halkının, gerek olası bir uzlaşının yaşayabilir ve sürdürülebilir olması, gerekse bekası için Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini vazgeçilmez gördüğünü ifade eden Ertuğruloğlu, “Çavuşoğlu’nun, Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan’ın ‘sıfır asker, sıfır garanti’ şeklindeki tutumunun bir başlangıç noktası dahi olamayacağı, bunun kabul edilemez olduğu, “garantiler kalksın, Türk askeri çekilsin” söyleminin bir hayal olduğu ve bu hayalden uyanmaları gerektiği, ayrıca Crans-Montana’da yapılmakta olan konferansın nihai bir konferans olduğu şeklindeki açıklamalarının, başta Kıbrıs Rum tarafı ve Yunanistan olmak üzere, tüm taraflarca iyi değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da konferansı nihai aşama ve bir karar konferansı olarak gördüğüne işaret eden Ertuğruloğlu, Akıncı’nın ayrıca, konferansın sadece bir güvenlik ve garanti konferansı olmadığına tüm başlıkları içeren bir “Kıbrıs Konferansı” olduğuna da işaret ettiğini kaydetti.

TIKAMAK VEYA SONUÇSUZ BIRAKMAK AMACIYLA GELDİĞİNİN SOMUT BİR GÖSTERGESİDİR

Diğer yandan, Kıbrıs Rum tarafı ve siyasi partilerinin Çavuşoğlu’nun açıklamalarına gösterdikleri tepkinin “bir çarpıtma, çığırtkanlık” ve “kabul edilmez” olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Rum tarafının, daha konferans başlamadan konferansın amacını çarpıtma ve suçlama oyununa başlamış olduğu bilinmektedir. Şimdi yaptıkları ise sürdürmekte oldukları bu kampanyanın bir devamı niteliğinde olup, Crans-Montana toplantılarına konuyu sonuçlandırmak için değil, tıkamak veya sonuçsuz bırakmak amacıyla geldiğinin somut bir göstergesidir” dedi.

RUM TARAFINA DAHA YAPICI OLMA ÇAĞRISI

Kıbrıs Rum kesimine daha yapıcı olma çağrısında da bulunan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Rum tarafının bu uzlaşmaz tutumunu kınıyor ve artık son aşamaya geldiği herkesçe kabul edilen bu süreçte daha yapıcı ve sonuç alıcı bir tutum izlemesini bekliyoruz” dedi.