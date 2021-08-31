  • BIST 1.465,120
  • Altın 485,22
  • Dolar 8,3150
  • Euro 9,8050
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Ertuğruloğlu: “Senatör Menendez’in Dünkü Açıklamasını Şiddetle Kınıyoruz”

» »
Ertuğruloğlu: “Senatör Menendez’in Dünkü Açıklamasını Şiddetle Kınıyoruz”
Ertuğruloğlu: “Senatör Menendez’in Dünkü Açıklamasını Şiddetle Kınıyoruz”

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD Senatörlerinden Bob Menendez’in dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından “III. Makarios Büyük Haç Nişanı” ile ödüllendirilmesi töreninde yaptığı konuşmada “son Türk askerinin Ada’dan ayrıldığını görme hedefine” ilişkin açıklamasını “şiddetle kınadıklarını” söyledi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “ABD Senatosu’nda Anavatan Türkiye ve KKTC aleyhine birçok karar tasarısının hazırlanmasına öncülük eden, Türk düşmanlığı ile nam salmış Senatör Menendez’in, ABD’de mukim Rum-Yunan derneklerinin desteğiyle kazandığı seçimin borcunu ödeme gailesi ile sarf ettiği sözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yok hükmündedir” denildi.

“Kişisel kazanç uğruna Rum-Yunan ikilisine destek veren Menendez, Türkiye-ABD ilişkilerini zedelemektedir. Benzer şekilde, Menendez, Ada ve bölgede güven ve istikrarın tekrar tesisi için gösterilen çabaları da baltalamaktadır” ifadesine de yer verilen açıklama, şöyle devam etti:

“Türk askerinin, Rum tarafınca, özellikle 1963-1974 yılları arasında toplu katliam dahil her türlü insanlık dışı uygulamaya maruz bırakılan Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini önlemek gayesiyle Ada’ya müdahale ettiğini Menendez’e hatırlatmak isteriz. Türkiye Cumhuriyeti’nin, 1960 Garanti Antlaşması’ndan doğan hak ve yükümlülüklerini kullanmak suretiyle müdahalesini gerçekleştirdiği inkar edilemez bir gerçektir. Kıbrıs Türk halkının yegane güvencesi  olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, geçmiş acıların tekrarlanmasına mani olmak amacıyla Kıbrıs Türk halkının isteği üzerine Ada’da bulunduğunu vurgularız.

1974 yılından itibaren Ada’da hüküm süren barış ve güvenlik ortamını sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ada’daki varlığını sona erdirmesini talep etmek, Ada’yı tekrar savaş ve Rum vahşetine teslim etmek demektir. Bunu da ancak, Menendez gibi Kıbrıs konusunu hiç bilmeyen, cahilliğini de Türk düşmanlığıyla kamufle etmeye çalışan zavallılar yapabilir. Kendisi de, sözleri de yok hükmündedir.”

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertuğruloğlu: “Senatör Menendez’in Dünkü Açıklamasını Şiddetle Kınıyoruz”31 Ağustos 2021 Salı 15:21
  • Başbakan Saner: “Kirlilik Suriye’ye Doğru Yöneldi... İki Atık Toplama Gemisi Yola Çıktı"31 Ağustos 2021 Salı 15:18
  • İzcan, Suriye Kaynaklı Sızan Petrolle İlgili, Yetkililerin Gerekli Önlemleri Acilen Almasını İstedi31 Ağustos 2021 Salı 15:15
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Kıyılarına Doğru İlerleyen Petrol Sızıntısına İlişkin Bilgi Aldı31 Ağustos 2021 Salı 15:12
  • Suriye Kaynaklı Petrol Sızıntısı… Yetkililer Dipkarpaz’da31 Ağustos 2021 Salı 15:06
  • Bazı Mesarya Köylerinde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak31 Ağustos 2021 Salı 15:02
  • Bölge belediye başkanları da gelişmeleri yakından takip ediyor.31 Ağustos 2021 Salı 14:28
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın katılımıyla değerlendirme toplantısı yapılıyor31 Ağustos 2021 Salı 13:01
  • Aşısız kişilerin ücretsiz PCR ve antijen testi yaptırabilecekleri son gün bugün… Test merkezleri yoğun!31 Ağustos 2021 Salı 12:53
  • Tomgüsehan Romanını Güngördü’ye Takdim Etti31 Ağustos 2021 Salı 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti