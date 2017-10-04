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Ertuğruloğlu sessizliğini bozdu: Gribal enfeksiyonum...

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Ertuğruloğlu sessizliğini bozdu: Gribal enfeksiyonum...
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kendisiyle ilgili açıklama yapanlara geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle bugün yanıt veremediğini belirtti.

 Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere kendisiyle ilgili açıklama yapanlara geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle bugün yanıt veremediğini belirterek, "Bugünkü sessizliğim kamuoyunu aldatmaya yönelik açıklamalarda bulunan teslimiyetçilere hak ettikleri yanıtları verme kararlılığımdandır" ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, basında bakanlığı ile ilgili çıkan haberler ve şahsına yönelik yapılan açıklamalara geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle yanıt veremediğini, yarın kapsamlı açıklama yapacağını kaydetti. 

Ertuğruloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Geçirdiğim gribal enfeksiyon nedeniyle başta Sayın Mustafa Akıncı olmak üzere, yanıtlanması gerekenlere bugün yanıt veremiyorum. Bugünkü sessizliğim söyleyecek sözüm olmadığından değil, İnşallah yarın çok daha kapsamlı açıklamalarla kamuoyunu aldatmaya yönelik teslimiyetçilere hak ettikleri yanıtları verme kararlılığımdandır."

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