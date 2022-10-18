Ertuğruloğlu: Taksim sahası Çetinkaya’nın kullanımına verildi, tel sorunu devam ediyor

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Taksim sahasının BM yetkilileriyle uzun süren temaslar neticesinde yeniden Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün kullanımına verildiğini belirtti.
Birleşmiş Milletler Gene Sekreteri’nin Kıbrıs Temsilcisi Colin Stewart’ın iyi niyetli yaklaşımına atıfta bulunan Ertuğruloğlu, “Ancak çok küçük noktalarda beklemediğimiz tepkiler nedeniyle süreçler uzuyor” dedi.
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Taksim sahasının BM ile uzun süren temaslar neticesinde yeniden Çetinkaya'nın kullanımına verildiğini belirtti.Ertuğruloğlu: Kale arkasına çekilmesi gereken tel konusu tıkandı. Biz telin yüksek olmasını talep ediyoruz. Henüz bir mutabakat sağlanamadı
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