Ertuğruloğlu, TDT Dışişleri Bakanları Toplantısı ve zirvesine katılacak

Dışişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetiyle, Türkiye’nin ev sahipliğinde 15-16 Mart tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi’ne katılacak.

KKTC’nin “gözlemci ülke” olduğu Türk Devletleri Teşkilatı’nın, Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC Dışişleri Bakanları katılacak.

TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası 16 Mart’ta, Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla Ankara’da yapılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğu’na gönderdiği davet mektubunda; “KKTC’nin depremden dolayı gösterdiği dayanışmaya” teşekkür etti.

Mevlüt Çavuşoğlu’nun mesajında; “Kardeş Türk Devletleri’nin ve Türk Dünyasının önemli bir parçası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, asrın felaketiyle sarsıldığımız bu zor dönemde ülkemize ilk andan itibaren sağladığı destek, zat-ı alinizin depremin hemen ardından ülkemizi ziyareti ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın afet bölgesine bizzat dayanışma ziyaretinde bulunması bize güç ve moral vermiştir. Bu desteği daima minnet ve şükranla anacağız” ifadelerini kullandığı belirtildi.

KKTC; Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 11 Kasım 2022’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirve Toplantısı’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Anayasal ismi ile “Gözlemci Üye Ülke” olarak TDT’ye kabul edilmişti.