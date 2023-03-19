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Ertuğruloğlu: "(TDT) Günü geldiğinde gözlemci üyelikten tam üyeliğe de geçiş olacak"

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Ertuğruloğlu: "(TDT) Günü geldiğinde gözlemci üyelikten tam üyeliğe de geçiş olacak"
Ertuğruloğlu: "(TDT) Günü geldiğinde gözlemci üyelikten tam üyeliğe de geçiş olacak"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum basınında çıkan "KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasına" yönelik eleştirilere ilişkin "Bu üyelik gerçekleşmiştir, devam edecektir ve günü geldiğinde gözlemci üyelikten tam üyeliğe de geçiş olacaktır." dedi.

Bakan Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı.

TDT Olağanüstü Zirvesi'ne KKTC'nin katılımıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, teşkilatta gözlemci üyeliklerinin son derece önemli ve tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Ertuğruloğlu, KKTC'nin anayasal ismi ve bayrağıyla TDT'de bulunmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bizim için çok değerli, çok önemli, çok tarihi bir üyeliktir." dedi.

 

TDT'nin Dışişleri Bakanları zirvesine katıldığını hatırlatan Ertuğruloğlu, "Bu üyeliğimizi benimsemeyen, özellikle Rum tarafının destekçisi camianın, bu üyeliğimizi sonlandırmaya yönelik gayretlerinin giderek yoğunlaştığını da biliyoruz ama bunun olasılığı söz konusu değil. Bu üyelik gerçekleşmiştir, devam edecektir ve günü geldiğinde gözlemci üyelikten tam üyeliğe de geçiş olacaktır." diye konuştu.

 

- "Rumlar bizim varlığımızdan rahatsız"

Ertuğruloğlu, KKTC'nin, bayrağıyla zirvede yer almasının ardından Rum basınında çıkan haberlere değinerek, "Bu bizim için şaşırtıcı değil ancak bu kadar üye ülke söz konusuyken dikkat ederseniz sadece Macaristan'dan izahat isteme söz konusu olmuş bunlar için. Önce şunu söylemek istiyorum; Rumlar bizim varlığımızdan rahatsız." ifadelerini kullandı.

Dünyanın Rumları şımarttığını vurgulayan Ertuğruloğlu, Rum tarafının, "Kıbrıs Türkü'nün eşit devlet sahibi bir halk olduğu gerçeğini asla kabul etmek istemediğini" hatırlattı.

Ertuğruloğlu, Avrupa Birliği'nin Rum tarafını üyelik kriterlerine aykırı bir şekilde birliğe aldığını ve Rum tarafının da bu üyeliği KKTC'ye karşı farklı şekillerde kullandığını aktardı.

KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olmasını "tanınma yolunda bir adım" olarak değerlendirdiklerini belirten Ertuğruloğlu, "Diğer üye ülkelerin dışişleri bakanlarıyla çeşitli uluslararası platformlarda zaten karşılaşıyor, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Kıbrıs Türkü'nün davasını defalarca kendilerine anlatma fırsatı buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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