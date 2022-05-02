Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TRT’nin 58. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Ertuğruloğlu, TRT’nin 58. kuruluş yıl dönümü mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Dünyada kamu yayıncılığında ön sıralarda yer alan; Anavatan Türkiye’nin güçlü desteği ile Kıbrıs’ta varoluş destanı yazan Kıbrıs Türk halkının haklı davasının dünyaya duyurulmasında ve savunulmasında çok önemli katkıları olan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) 58. kuruluş yıl dönümünü tebrik ederim.
TRT’nin 58. yıl dönümünde, TRT Genel Müdürü Zahit Zobacı’nın şahsında TRT ailesini, Kıbrıs’ta fedakarca görev yapan gelmiş geçmiş tüm TRT çalışanlarını kutlar, çalışmalarında başarılar diler, Ramazan Bayramlarını en samimi duygularımla kutlarım.”
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