Ertuğruloğlu: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Muzaffer Olmasını Yürekten Temenni Ediyorum”

Türkiye Cumhuriyeti Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına bir yenisi daha ekledi. Pençe Kılıç adını verdiği hava harekatında hedefler bir bir yok ediliyor.
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu mesaj yayımlayaraka, “Anavatanımız Türkiye’nin, hudut güvenliğini sağlamak ve terörü kaynağında yok etmek maksadıyla başlattığı Pençe Kılıç Hava Harekatı’nın hedefine ulaşmasını, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin muzaffer olmasını yürekten temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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