Ertuğruloğlu: Türkiye’nin garantörlüğü, Kıbrıs Türkleri için yaşamsal önemde

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, destansı Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türkü’nün hiçbir şart altında esareti kabullenemeyeceğinin en açık kanıtı olduğunu vurguladı.

Ertuğruloğlu, yurt dışındaki üniversite tahsilini yarıda bırakıp vatanlarına koşan gençlerin, bir avuç Erenköy mücahidiyle birlikte destansı bir mücadele verdiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, bugün İsrail’in Gazze’de Filistinlilere yaptığı abluka ve yok etme girişiminin 1964’te EOKA tedhiş örgütü lideri Yorgo Grivas komutasındaki Rum-Yunan kuvvetleri tarafından, Erenköy’de Kıbrıs Türklerine denendiğini ve yok etme harekatına girişildiğini belirtti.

Erenköy’ü savunan üniversite gençleri ve bir avuç mücahidin, kendilerinden sayı ve silah bakımından çok üstün olan Rum-Yunan kuvvetlerine karşı kahramanca direndiğini belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü’nü yok etmeyi hedefleyen Rum ve Yunan kuvvetlerinin Türk Hava Kuvvetleri’nin de hava müdahalesiyle bozguna uğrayarak geri çekilmek zorunda kaldıklarını kaydetti.

“Destansı bir mücadele verdiler”

Ertuğruloğlu, “Şanlı tarihimizde, ‘Kıbrıs Türkü’nün Çanakkale’si olarak da yerini alan Erenköy Direnişi, zorluklar ve yokluklar içindeki Kıbrıs Türkü’nün; özgürlüğüne, bayrağına, toprağına kararlılık ve cesaretle sahip çıktığını, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğini, Anavatanımız Türkiye’nin de Kıbrıs Türkü’nü asla yalnız bırakmayacağını ve Kıbrıs’taki Türk varlığını sonsuza kadar koruma kararlılığında olduğunu göstermiştir.” ifadelerine yer verdi.

Yurt dışındaki üniversite tahsilini yarıda bırakıp, vatanlarına koşan gençlerin, bir avuç Erenköy mücahidiyle birlikte destansı bir mücadele verdiğini vurgulayan Ertuğruloğlu, “Bu mücadele, bugün huzur ve güven içinde yaşadığımız devletimize giden yolu açmıştır.” dedi.

Erenköy’ün aynı zamanda, Türkiye’nin garantörlüğünün gereklerini yerine getirerek, Kıbrıs’ı Rum-Yunan egemenliği altına sokma rüyası görenlere “ilk ihtarını yaptığı yer” olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Türkiye’nin Ağustos 1964’te uçakları ile Erenköy Direnişi’ne verdiği hava desteği, Garanti ve İttifak Anlaşmaları’nda yer alan etkin ve fiili müdahalenin ne olduğunu da dünyaya gösterdiğini ifade etti.

“Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü, Kıbrıs Türkleri için yaşamsal önemde”

Ertuğruloğlu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün Kıbrıs Türkleri için yaşamsal önemde ve vazgeçilmez olduğunu söyledi.

“Anavatanımız Türkiye’den aldığımız güç ve destekle, Erenköy ve TMT ruhu ile devletimizi müreffeh seviyeye taşıma gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.” diyen Ertuğruloğlu, şanlı Erenköy Direnişi’nin 60’ıncı yıl dönümünde, fedakarlıkları ve kahramanlıklarıyla destan yazan tüm şehitleri, kahraman bereketçileri, direnişin sembolü haline gelen 4’üncü Filo komutanı Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i, direnişe katılan ve hakkın rahmetine kavuşan tüm direnişçileri rahmetle andı, Erenköy gazilerine esenlikler diledi.