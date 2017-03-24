Ertuğruloğlu, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (International Republican Institute-IRI) yetkililerini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, bakanlıkta yer alan kabulde, Ertuğruloğlu, Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü Başkan Yardımcısı Thomas Garrett ve Avrupa Bölüm Direktörü Jan Erik Surotchak ile görüştü.

Görüşmede, Bakan Ertuğruloğlu'na, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı eşlik etti.

Kıbrıs müzakere sürecinin ele alındığı görüşmede, Ertuğruloğlu, heyete, Kıbrıs müzakere süreci ile ilgili bilgi verdi, Kıbrıs Türk tarafının görüş ve beklentilerini anlattı.

Amerika merkezli olan Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü, dünyada demokrasi ve özgürlükleri ileriye götürmek, ayrıca farklı ülkelerdeki siyasi partiler ile işbirliği içerisinde sorunlara çözüm önerilerinde bulunmayı amaçlıyor.

"Gözlem misyonu" amacıyla Kıbrıs'ı ziyaret eden Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü yetkilileri, Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu yanında Mecliste temsil edilen siyasi parti temsilcileri ile de temaslarda bulunacak.