Ertuğruloğlu:Bu KKTC’nin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesidir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Azerbaycan’da çevrim içi olarak yayımlanan “Bayraqdar.info” ya röportaj vererek Kıbrıs sorununda gelinen son aşamayı değerlendirdi. Cenevre’de gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi toplantısının 58 yıllık Kıbrıs meselesinde tarihi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Bakan Ertuğruloğlu, “Kıbrıs Türk tarafı olarak, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile ortaya koyduğumuz egemen eşitliğe dayalı iki Devletli çözüm modeli kayda geçmiştir. Bu KKTC’nin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesidir.” dedi.

Gayriresmi toplantıda İngiltere ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs’taki taraflar arasında bir orta yol bulunabilir mi diye zemin yokladığını, ancak neticede yeni bir müzakere süreci başlatmak için ortak bir zemin bulunamadığını söyleyen Bakan Ertuğruloğlu, bunun üzerine Genel Sekreter’in birkaç ay daha zemin yoklama sürecini devam ettirmek istediğini söyledi. Genel Sekreterin bu kararını desteklediklerini söyleyen Bakan, toplantının sonucuna ilişkin beklentilerinin zaten bu yönde olduğunu da sözlerine ekledi.

Bakan Ertuğruloğlu, bundan sonraki süreçte yol haritasının ne olacağıyla ilgili soruya verdiği cevapta Kıbrıs Türk halkının yıllardır maruz kaldığı eşitsizlik devam ettiği sürece, ortak bir zemin bulunmasının imkansız olduğunu söyledi. “Kıbrıs meselesinin özü statü sorunudur, bir tarafa devlet bir tarafa da toplum olarak muamele edildiği müddetçe bir sonuca varmak mümkün değildir” diyen Tahsin Ertuğruloğlu, “Önemle vurgulamak isterim ki, eşit uluslararası statü ve egemen eşitlik kırmızı çizgimizdir. Müzakere edilecek veya pazarlık konusu yapılacak unsurlar değil, temel ilkelerimizdir.” dedi. Bakan Ertuğruloğlu, bu temelde ortak bir zemin bulunursa, müzakerelere başlanabileceğini, aksi halde yola devam edileceğini vurguladı.

5+BM gayriresmi toplantısına iyi niyetle katılarak, yapıcı önerilerde bulunduklarını belirten Bakan Ertuğruloğlu, Rum tarafının bugüne kadar yürütülen müzakere süreçlerini akamete uğratan modası geçmiş görüşlerini devam ettirdiğini gördüklerini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin 2-3 ay içerisinde gayriresmi bir görüşme daha düzenlemeyi planladığını söyleyen Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, gayriresmi görüşmelerin ucu açık olarak devamını kabul etmediklerini de belirtti. Sürece bir şans daha vermek amacıyla toplantıya aynı iyi niyetle katılacaklarını, Kıbrıs Rum tarafının iş birliğine dayalı önerilerine olumlu bakması halinde bölgesel huzur ve istikrara yardımcı olacak bir anlaşmaya varılabileceğini de belirten Bakan Ertuğruloğlu, ancak aynı uzlaşmaz tutum devam ettirilirse KKTC’nin, Anavatanın desteğiyle, tanınma politikasını gündeme alacağını söyledi.