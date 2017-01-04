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Ertuğruloğlu'ndan Anastasiadis açıklaması

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Ertuğruloğlu'ndan Anastasiadis açıklaması
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mutabakatla belirlenen formatı tamamen keyfi ve tek yanlı bir yorumla değiştirmeye kalkmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Ertuğrluoğlu, Cenevre’de yapılacak toplantının Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları ve üç garantör olarak Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık’ın katılması yönünde mutabakata varıldığını ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mutabakatla belirlenen bu formatı tamamen keyfi ve tek yanlı bir yorumla değiştirmeye kalktığını belirtti.

Ertuğruloğlu, yazılı açıklama yaparak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Cenevre’de yapılması konusunda üzerinde mutabık kalınan 5’li toplantının “…beşli değil aslında dörtlü” olacağını iddia ettiğini; “…konferansa ilgili taraflar, yani Kıbrıs Cumhuriyeti ve üç garantör katılacak” dediğini aktardı.

Anastasiadis’in, ayrıca, kendisinin Cenevre’ye sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” Başkanı olarak da gideceğini, “harita sunulmaması halinde 12 Ocak’taki konferansın söz konusu olmayacağını” öne sürdüğünü aktaran Ertuğruloğlu, Rum Lider’in bununla da kalmayıp, Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Beşlerin konferansa katılması konusundaki ısrarını sürdürdüğünü belirtti.

Cenevre toplantıları arifesinde yapılan bu menfi ve maksatlı açıklamanın sürece bir önkoşul koymanın da ötesinde toplantılardan bir sonuç alınmasını engelleme amacı güttüğünü kaydeden Ertuğruloğlu, 1 Aralık tarihinde iki lider arasında varılan ve BM tarafından da açıklanan mutabakatın Cenevre’deki 5’li zirveye kimlerin katılacağını belirlediğini hatırlattı.

Ertuğrloğlu “Temennimiz, Kıbrıs Rum tarafının bu tür önkoşul ve ayak oyunlarından bir an önce vazgeçip Cenevre’de iyi niyet ve yapıcı bir ruhla masaya gelmesi ve sonuç alıcı müzakerelere angaje olmasıdır” dedi. 

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