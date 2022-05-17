  • BIST 2.390,79
  • Altın 917.968
  • Dolar 15.6169
  • Euro 16.354
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAİlk kez Ay'dan getirilen toprakta bitki yetiştirildi

Ertuğruloğlu'ndan çok sert açıklama!

» »
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis’in Güney Kıbrıs’ta yayımlanan “Ta Nea” Gazetesine verdiği demeç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Ertuğruloğlu'ndan çok sert açıklama!

Ertuğruloğlu, “Kasulidis’in verdiği demeçle, bilinen Rum hadsizliğini ve pişkinliğini sergilemeye devam ettiği çok net bir şekilde bir kez daha görülmüştür” dedi.

“Kendilerini sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” sanan bu zavallıların Türkiye’ye dil uzatması ve Kıbrıs Türkü’nü hiçe saymaya devam etmesi asla kabul edilemez” diyen Dışişleri Bakanı, garantörlüğünü kötüye kullanan ve Ada’da darbe gerçekleştiren Yunanistan dururken, Anavatan Türkiye’yi garantörlük hakkını kötüye kullanmakla suçlamanın, hadsizliğin, pişkinliğin ve tarihi gerçekleri saptırma becerisinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Ertuğruloğlu sözlerine şöyle devam etti;

“Bunlar yetmezmiş gibi, İsrail-Türkiye doğal gaz boru hattının “Kıbrıs” üzerinden geçmesine yönelik de Türkiye’ye ön koşul koyma gibi haddini aşan ve şımarıklığın ta kendisi olan tipik ve alışılagelmiş Rum mentalitesini bir kez daha sergilemiştir.Kıbrıs konusunda bir ön koşuldan bahsedilecekse bu, Rum tarafının tüm anlaşmalara ve gerçeklere rağmen, olmayan bir Kıbrıs ortaklığının temsilcisi olarak kabul edilmesi ve sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak tanınmasıdır. Bu ön koşul geçerli olduğu sürece, bunun yanlışlığına ve haksızlığına işaret eden adımlarımızın ön koşul olarak algılanması asla kabul edilmeyecektir.”
Kasulidis’in, Türk tarafının, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki Devlet odaklı Kıbrıs politikasının değişime tabi bir duruş olmadığını anlaması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu “Adanın geleceğini şekillendirecek politika ve duruş da budur” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 17 mayıs 2022 salı17 Mayıs 2022 Salı 08:55
  • Haçanabir Serdinç MAYPA ana akım medyayı solladı!16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:57
  • Arıklı 4.5/5G’ye geçiş ile birlikte dijital dönüşümü sağlamak başlıca hedeflerimiz arasındadır16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:52
  • 39 pozitif vakaya rastlandı!16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:21
  • 39 Vaka16 Mayıs 2022 Pazartesi 18:22
  • Dikkat! Eczaneler de yaz saatine geçiyor16 Mayıs 2022 Pazartesi 17:18
  • Keleşzade: Daha Fazla Sefalet, Daha Fazla Yoksulluk Dışında Bir Şey Vaat Edemeyen Bir Sistem16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:47
  • Güzelyurt'taki tarihi istasyon, bahçesinde trenle müze olarak hayat buluyor16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:39
  • 4 saatlik elektrik kesintisi!16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:31
  • Erhürman: Gerekçeleri partimle söylemeye devam edeceğim16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti