Ertuğruloğlu’ndan Mustafa Akıncı’ya: “Sen kimin papağanısın?”

Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Ersin Tatar Cenevre’de Ankara’nın papağanı olacak” sözlerine, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’ndan tepki geldi, “sen acaba kimin papağanısın?” diye sordu.

Ertuğruloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

Sayın Akıncı, CB Ersin Tatar için,”Cenevre’de Türkiye’nin papağanı olacak” demiş. Terbiye sınırlarını bir kez daha aşan ve, eski dahi olsa, bir cumhurbaşkanı’na hiç yakışmayan böylesi bir söylem sahibi Akıncıya sormak gerekir: sen acaba kimin papağanısın?