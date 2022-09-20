  • BIST 3.277,50
  • Altın 979.401
  • Dolar 18.3033
  • Euro 18.2803
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Ertuğruloğlu’ndan Rum Bakanların Açıklamalarına Tepki: Silahlanmaya Ne Denli Hevesli Olduklarını Göstermektedir

» »
Ertuğruloğlu’ndan Rum Bakanların Açıklamalarına Tepki: Silahlanmaya Ne Denli Hevesli Olduklarını Göstermektedir
Ertuğruloğlu’ndan Rum Bakanların Açıklamalarına Tepki: Silahlanmaya Ne Denli Hevesli Olduklarını Göstermektedir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah satış kısıtlamasını tamamen kaldırma kararına ilişkin dün yaptıkları açıklamalara tepki göstererek, bu açıklamaların “Silahlanmaya ne denli hevesli olduklarını göstermekte” olduğunu söyledi.

Rum yetkililerine “gerginliğe neden olacak eylemlerden imtina etmesi” çağrısında bulunan Tahsin Ertuğruloğlu, “Garantör ülke Türkiye, tıpkı 20 Temmuz 1974’de olduğu gibi, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğini temin edecek mukabil adımlar atmaktan çekinmeyecektir” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “Ada’da adil, kalıcı ve gerçekleri temel alan bir anlaşmayı reddetmeye devam eden GKRY liderliğinin ABD tarafından silahlandırılması kararından son derece memnun olması şaşırtıcı değildir. Bu memnuniyeti, Kıbrıs Türk Halkını geçmişte yok etmeyi planlayan Rum liderliğinin Kıbrıs Türk Halkına karşı düşmanlıktan vazgeçemediğinin açık bir işaretidir” ifadelerine yer verildi.

Ertuğruloğlu, açıklamasında, “ABD ise, bu kararla, Kıbrıs’ta olası bir anlaşmaya yönelik çabaların tabutuna bir çivi daha çakmıştır. Silahlanma yarışına yol açacak bu karar Doğu Akdeniz’de huzur ve istikrar ortamına da zarar vermiştir. Kıbrıs Türk Halkı, ABD’nin silah satış kısıtlamasını tamamen kaldırarak öldürücü silahların dahi GKRY’ne ihracatına izin vermesini kendi varlığına bir tehdit olarak görmektedir” dedi.

“Rum yetkilileri aklıselime davet ediyor, gerginliğe neden olacak eylemlerden imtina etmesini bekliyoruz” diyen Ertuğruloğlu, “Garantör ülke Türkiye, tıpkı 20 Temmuz 1974’de olduğu gibi, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğini temin edecek mukabil adımlar atmaktan çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Esendağlı: Yargının Bağımsızlığının Korunması, Ülkedeki Her Bireyin, Her Kurumun Ortak Derdi, Hedefi Olmalıdır20 Eylül 2022 Salı 17:38
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları20 Eylül 2022 Salı 17:31
  • Son Dakika! Yarından İtibaren 12 Sendika Şok Grev ve Eylemlere Başlıyor20 Eylül 2022 Salı 17:12
  • Son Dakika! Sağlık Bakanlığı'ndan Ani Ölümlerle İlgili Açıklama20 Eylül 2022 Salı 17:05
  • Çavuşoğlu: Her zaman ve her yerde KKTC'nin yanındayız20 Eylül 2022 Salı 16:22
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!20 Eylül 2022 Salı 16:15
  • Gün İçinde Yapılan Tüm İşlemler Geçersiz20 Eylül 2022 Salı 16:09
  • Hasipoğlu: Adada RUM Tarafının daha da silahlanmasına sebep olacak20 Eylül 2022 Salı 15:54
  • Zamlar Durmuyor! Bir Zam da Ekmeğe Geliyor20 Eylül 2022 Salı 15:47
  • Bakanlar Kurulu Toplandı20 Eylül 2022 Salı 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti