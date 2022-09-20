Ertuğruloğlu’ndan Rum Bakanların Açıklamalarına Tepki: Silahlanmaya Ne Denli Hevesli Olduklarını Göstermektedir

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Rum Dışişleri ve Savunma Bakanlarının ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) uyguladığı silah satış kısıtlamasını tamamen kaldırma kararına ilişkin dün yaptıkları açıklamalara tepki göstererek, bu açıklamaların “Silahlanmaya ne denli hevesli olduklarını göstermekte” olduğunu söyledi.

Rum yetkililerine “gerginliğe neden olacak eylemlerden imtina etmesi” çağrısında bulunan Tahsin Ertuğruloğlu, “Garantör ülke Türkiye, tıpkı 20 Temmuz 1974’de olduğu gibi, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğini temin edecek mukabil adımlar atmaktan çekinmeyecektir” dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, “Ada’da adil, kalıcı ve gerçekleri temel alan bir anlaşmayı reddetmeye devam eden GKRY liderliğinin ABD tarafından silahlandırılması kararından son derece memnun olması şaşırtıcı değildir. Bu memnuniyeti, Kıbrıs Türk Halkını geçmişte yok etmeyi planlayan Rum liderliğinin Kıbrıs Türk Halkına karşı düşmanlıktan vazgeçemediğinin açık bir işaretidir” ifadelerine yer verildi.

Ertuğruloğlu, açıklamasında, “ABD ise, bu kararla, Kıbrıs’ta olası bir anlaşmaya yönelik çabaların tabutuna bir çivi daha çakmıştır. Silahlanma yarışına yol açacak bu karar Doğu Akdeniz’de huzur ve istikrar ortamına da zarar vermiştir. Kıbrıs Türk Halkı, ABD’nin silah satış kısıtlamasını tamamen kaldırarak öldürücü silahların dahi GKRY’ne ihracatına izin vermesini kendi varlığına bir tehdit olarak görmektedir” dedi.

“Rum yetkilileri aklıselime davet ediyor, gerginliğe neden olacak eylemlerden imtina etmesini bekliyoruz” diyen Ertuğruloğlu, “Garantör ülke Türkiye, tıpkı 20 Temmuz 1974’de olduğu gibi, Kıbrıs Türk Halkı’nın güvenliğini temin edecek mukabil adımlar atmaktan çekinmeyecektir” ifadelerini kullandı.