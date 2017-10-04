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Ertuğruloğlu'nun 'haraç' kararı: Yardım olarak sadece ilaç geçti

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Ertuğruloğlu'nun 'haraç' kararı: Yardım olarak sadece ilaç geçti
Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun geçtiğimiz ayki New York temasları sırasında açıkladığı ve kuzeyde yaşayan azınlıklara götürülen yardımlardan vergi almasını öngören uygulama 1 Ekim’den itibaren yürürlüğe girerken, Ekim ayının ilk yardımı bugün yapıldı.

Detay Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Kıbrıs Rum hükümeti tarafından KKTC’de yaşan azınlıklara insani yardım amaçlı gönderilen erzaklar, bu sabah 10.50'de Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ‘haraç uygulaması’ kararı sonrası ilk kez Ledra Palace’tan geçirilmeye başladı.

Tıbbi yardım dışında herhangi bir yardım malzemesinin vergiye tabi tutulacağından dolayı yardım konvoyunda sadece ilaç ve benzeri tıbbi malzemelerin taşındığı, tıbbi yardım dışında herhangi bir yardımın yapılmadığı öğrenildi.

Öte yandan sabah saatlerinde Rum radyosuna konuşan Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis de yardım olarak sadece ilaç geçeceğini teyit etti. Kasulidis açıklamasında Kıbrıs Türk yönetimini azınlıklara ‘insanlık dışı davranmakla’ suçlarken, konuyu BM nezdinde takip ettiklerini açıkladı.

“Kıbrıs Türk yetkilileri alış veriş yapamayacak kadar yaşlı olan bu inşalara tamamen insanlık dışı davranmaktadır” diyen Dışişleri Bakanı “söz konusu uygulama hakkında neler yapılacağını adadaki Barış Gücü ile değerlendirip karar vereceğiz” diye konuştu.

UNFICYP: ÜZÜNTÜ VERİCİ

4 yıldır düzenli olarak yapılan insani yardımlarla ilgili açıklamada bulunan UNFICYP, uygulamaya giren kararı “talihsiz bir gelişme” olarak niteledi. Açıklamanın devamında Kıbrıs Türk yönetimi tarafından alınan kararın üzüntü verici olduğu kaydedildi.

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