Ertuğruloğlu'nun sağlık durumu hakkında açıklama

Yakın Doğu Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Kaya Süer, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Süer, Eruğruloğlu’nun dün acil servisten halsizlik, yorgunluk, baygınlık hissi ve ateş gibi şikayetlerle geldiğini belirtti.

Yapılan testler sonucunda Ertuğruloğlu’nun Akciğer enfeksiyonu geçirdiğinin tespit edildiğini dile getiren Süer, Ertuğruloğlu’nun sağlık durumunun düne göre iyi olduğunu ve hızlıca toparlanacağını ve en yakın zamanda da taburcu olabileceğini düşündüklerini kaydetti.