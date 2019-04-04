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Ertürk: CHP'li başkanlara İstanbul'da 22, Ankara'da 4.5, Antalya'da 2.1 milyar TL borç kaldı

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Gazeteci Ali Ekber Ertürk, son seçimde AK Parti'den CHP'ye geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 22, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 4.5, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de 2.1 milyar TL borcunun bulunduğunu aktardı.
Ertürk: CHP'li başkanlara İstanbul'da 22, Ankara'da 4.5, Antalya'da 2.1 milyar TL borç kaldı

Ali Ekber Ertürk'ün Sözcü'de "AKP’nin borç mirası" başlığıyla yayımlanan haberinde "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 22 milyar, Ankara Büyükşehir'in ise 4.5 milyar lira borcu var. Antalya Büyükşehir'in de 2.1 milyar lira borcu bulunuyor" dendi.

Haber şöyle devam etti:"İBB'nin sadece İSKİ'ye 8.5, İETT'ye de 2.5 milyar lira borcu var. 25 yıl aradan sonra Ankara'yı yeniden CHP'ye kazandıran Mansur Yavaş da belediyeyi AKP'den dev bir borç yüküyle devralacak.

 

Ankara Büyükşehir'in Hazine'ye 1.25 milyar lira borcu bulunurken, kısa ve uzun vadeli banka borcunun 2 milyar lira, 3'üncü şahıslara olan borcunun 1.3 milyar lira, faiz giderlerinin de 142 milyon lira olduğu bildirildi.

İller Bankası verilerine göre, en çok borcu bulunan belediyeler AKP'lilerin yönettiği illerdekiler. İller Bankası'na borçta başı yine AKP'nin kazandığı Bursa Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 73 milyon lira ile çekiyor.

Bursa'yı 821 milyon lira ile yine AKP'nin kazandığı Gaziantep Belediyesi izlerken, AKP'nin kazandığı Sakarya Belediyesi de 805 milyon lira ile üçüncü sırada. AKP'nin yine yüksek oyla aldığı Konya 699 milyon lira ile dördüncü olurken, AKP'den CHP'ye geçen Antalya Büyükşehir, borçta 5'inci sırada.

Antalya'nın İller Bankası'na borcu 614 milyon lira. İller Bankası'na en az borcu olan son 5 kent ise 26 milyon lira ile Uşak, 21 milyon ile Muş, 16 milyon lira ile Tunceli, 15 milyon ile Artvin ve Iğdır."

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