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Eruh'ta şehit olan Pentagram'ın kurucularından gitarist Ümit Yılbar 25 yıldır yok

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Gönüllü olarak komando olan Yılbar, Siirt'in Eruh ilçesindeki Bağgöze Jandarma Karakolu'nda görev yapmıştı
Eruh'ta şehit olan Pentagram'ın kurucularından gitarist Ümit Yılbar 25 yıldır yok

Türkiye'nin önde gelen heavy metal grubu Pentagram'ın kurucularından Ümit Yılbar,  25 Eylül 1993'te Ciraf Dağı'nda PKK'lar ile girilen çatışmada şehit oldu.

Gönüllü olarak komando olan Yılbar, Siirt'in Eruh ilçesindeki Bağgöze Jandarma Karakolu'nda görev yapıyordu.

25 Eylül 1993 günü Ciraf Dağı'nda PKK'lılar ile girilen çatışmada şehit olan Yılbar'ın naaşı İstanbul'daki Edirnekapı şehitliğine kondu.

Athena'nın 1993 yılında çıkardığı "One Last Breath" albümününün kapağında, "Bu kaset 25 Eylül 1993'te aramızdan ayrılan değerli hocamız Ümit Yılbar'a adanmıştır" yazısı yer aldı. Yılbar aynı zamanda Athena grubunun ikizleri Gökhan - Hakan Özoğuz kardeşlerin gitar hocasıydı.

Pentagram grubu üyeleri de "Fly Forever" şarkılarını Ümit Yılbar'a ithaf emişti.

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